Veröffentlicht am 23. September 2020 von wwa

BERLIN – Verlängerung von Überbrückungshilfen – Erwin Rüddel: Wichtiges Signal an Unternehmen und Soloselbstständige – „Der Bund hat den Weg freigemacht zur Verlängerung, Ausweitung und Vereinfachung der Überbrückungshilfen. Das ist ein wichtiges Signal an Unternehmen und Soloselbstständige, die unverschuldet in eine Notsituation geraten sind – auch in meinem Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen“, erklärt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Insbesondere kleine Unternehmen und Soloselbstständige stießen zunehmend an ihre finanzielle Belastungsgrenze. „Das gilt auch für die Branchen, die seit Beginn der Corona-Pandemie komplett ausgebrannt sind. Dazu zählen insbesondere die Veranstaltungs- und Schaustellerbranche. Die Anpassung der Fördersätze ist deshalb unverzichtbar notwendig“, so der Parlamentarier.

Die Kulturlandschaft in Deutschland sei weltweit einmalig – jedoch liege sie am Boden. „Die Pandemie ist für Künstler, Kreative, Schausteller und Veranstalter absolut eine Katastrophe. Denn sie wurden als erste vom Sturm erfasst. Veranstaltungen wurden abgesagt, Karussells stehen still und für die Betroffenen ist noch kein Land in Sicht. Sie kämpfen ums Überleben“, konstatiert Rüddel, der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag.

Diese Betriebe, Freiberufler und Soloselbstständige brauchten dringend Hilfe. Deshalb habe sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion für passgenaue Lösungen mit Erfolg eingesetzt. Dabei sei neben den verbesserten Bedingungen das erleichterte Verfahren hervorzuheben.

„Dieses erfolgt ab sofort ohne Ausdruck, ohne Postversand und ohne Amtsbesuch. Das zeigt, was eine digitalisierte Verwaltung leisten kann. Diese Erfahrungen gilt es zu nutzen, um weitere Schritte zur Digitalisierung einzuleiten und so Bürokratie abzubauen sowie Verfahren zu beschleunigen. Kurzgesagt: Nun gibt es einfacher, länger und mehr Überbrückungshilfe“, bekräftigt Erwin Rüddel.