CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Zwei neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied – Am Dienstag, 22. September wurde ein neuer Corona-Fall aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach registriert. Es handelt sich um eine Kontaktperson von einem bereits bekannten Positivfall. Des Weiteren gibt es eine positiv getestete Lehrerin an der Alice Salomon Schule in Linz. Die entsprechenden Kontaktpersonen wurden durch das Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit der Schule ermittelt und in Quarantäne versetzt. Die Testungen der rund 55 Personen aus dem Landkreis Neuwied erfolgen zeitnah.

In der Fieberambulanz Neuwied wurden am Dienstag 200 Personen getestet.

Die Positivfälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Gebietskörperschaft Summe Positivfälle

Gesamt aus Quarantäne

entlassen Verstorben Infizierte Personen in

Quarantäne Stadt Neuwied 153 124 2 29