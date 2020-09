Veröffentlicht am 24. September 2020 von wwa

NEUWIED – Den Limes per Rad erkunden – Sportlich starten die Teilnehmer am Sonntag, 27. September, um 11 Uhr an der StadtGalerie in der Schlossstraße 2 zu einer Limes-Führung per Fahrrad. Unter Anleitung eines Limes-Cicerone führt die circa fünfstündige Tour von der Innenstadt über die Kastelle Niederbieber und Anhausen bis zum Burgus nach Engers. Deshalb sollten die Radfahrer ausreichend trainiert sein, ihr Fahrrad den teilweise nicht asphaltierten Strecken entsprechen, ausreichend Verpflegung mitgebracht werden und ein Helm ist Pflicht. Die Tour ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Eine Anmeldung ist bis zum 24. September zwingend erforderlich, und die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Kosten liegen bei 7 Euro pro Person. Anmeldung und weitere Infos bei der Tourist-Information Neuwied, Telefon 02631 802 5555; E-Mail tourist-information@neuwied.de. Einen Überblick über alle Führungen gibt es unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html