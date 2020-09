Veröffentlicht am 23. September 2020 von wwa

ALSDORF – Diebstahl eines E-Bike in Alsdorf – Am Montagnachmittag, 21. September 2020, im Zeitraum von 14.00 bis 14.30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter am Friedhof in Alsdorf das E-Bike eines 62jährigen Mannes. Es handelte sich um ein Fahrrad der Marke Bulls, Modell Six 50 E2, weiß mit schwarzer Schrift; der Akku ist schwarz mit organgefarbenen Streifen. Es entstand ein Schaden von circa 800 Euro. Hinweise zum E-Bike Diebstahl an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei