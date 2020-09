Veröffentlicht am 22. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Illegale Abfallentsorgung in der Stadt Altenkirchen – Die örtliche Ordnungsbehörde stellte am Sonntag, 20. September 2020, eine illegale Müllentsorgung fest. Die Ablagerung wurde, zwischen den am Dammweg (Bereich Weyerdamm) stehenden Altkleider- und Glascontainern in der Stadt Altenkirchen gefunden.

Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, werden sie um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. (sasi) Foto: Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde