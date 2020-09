Veröffentlicht am 22. September 2020 von wwa

WISSEN – Gefährliche Körperverletzung in Wissen – Am Sonntagmorgen, 20. September 2020, gegen 00:23 Uhr, kam es auf dem Gehweg vor einer Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf erlitt ein 39jähriger Mann eine Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Mann selbst konnte infolge seines Alkoholisierungsgrades keine detaillierten Angaben zu dem Tatgeschehen und dem möglichen Täter machen. Aufgrund des Verletzungsbildes erscheint aber, so die Polizei, eine Schlagverletzung mit einem Gegenstand wahrscheinlich. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei