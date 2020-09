Veröffentlicht am 22. September 2020 von wwa

ISENBURG – Motorradfahrer bei Alleinunfall auf der L 304 schwer verletzt – Am Sonntagvormittag, 20. September 2020, kam ein 59jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 304 zwischen Isenburg und Kausen im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und zog sich schwere, aber keine lebensbedrohlichen, Verletzungen zu. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Unfallursächlich dürfte, so die Polizei, eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Quelle: Polizei