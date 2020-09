Veröffentlicht am 22. September 2020 von wwa

WALLMENROTH – Bürgerinformationsveranstaltung zum geplanten Funkmast am Sportplatz Wallmenroth – Am Dienstag, 22. September findet ab 18:00 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema „Gesundheitliche Wirkungen von Mobilfunkstrahlung“ in der Turnhalle Wallmenroth statt.

Die Veranstaltung wurde in der Einwohnerfragestunde in der Gemeinderatssitzung am 11. Februar 2020 in der Unterkirche zugesagt.

Klaus Eichler von der Clearingstelle Mobilfunk Rheinland-Pfalz (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) steht vor Ort als Referent zur Verfügung. Außerdem wird ein Referent des Bundesamtes für Strahlenschutz per Livestream aus dem Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder aus Cottbus zugeschaltet.

Aus aktuellem Anlass hinsichtlich der Corona-Pandemie, wird um Anmeldung bis zum 22. September 2020, 15:00 Uhr an info@wallmenroth.de . Gerne können Sie auch online an der Veranstaltung teilnehmen. Die Einwahldaten senden wir Ihnen nach Anmeldung per E-Mail zu. OB Wäschenbach