Veröffentlicht am 22. September 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in der Rainstraße in Betzdorf – Am Freitagnachmittag, 18. September 2020, gegen 16:10 Uhr befuhr eine 29jährige Fahrzeugführerin die Rainstraße im Innenstadtbereich von Betzdorf, um an der Einmündung Tiergartenstraße nach links abzubiegen. Hier musste sie allerdings verkehrsbedingt anhalten, um Fahrzeuge des Gegenverkehrs passieren zu lassen. Eine 20jährige Pkw-Fahrerin erkannte das Anhalten zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden von insgesamt circa 12.000 Euro.