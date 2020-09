Veröffentlicht am 22. September 2020 von wwa

WISSEN – Apfelblüte im Herbst in Wissen – Köttingerhöhe – Da hat sich offensichtlich jemand in der Jahreszeit vertan. Pünktlich zum Herbstbeginn blüht auf einem Privatgrundstück am Neuen Weg im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe ein Apfelbaum. Direkt neben den reifen Äpfeln erstrahlen die weißen Blüten und locken sogar noch vereinzelt Bienen an. Der Baum selbst ist etwa 20 Jahre alt. Wie sich die Blüten weiter entwickeln, wird nun intensiv beobachtet.