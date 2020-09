Veröffentlicht am 22. September 2020 von wwa

WISSEN – Versuchter Pkw-Diebstahl in Wissen –Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Mittwoch bis Freitag, 16. bis 18. September 2020, zwischen 14:00 und 14:00 Uhr, mit brachialer Gewalt die Fahrertür eines geparkten weißen Renault Clio auf, entfernten und beschädigten die Lenkradabdeckung und versuchten das Fahrzeug kurzzuschließen. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro.

Ein weiterer dort geparkter weißer Renault Traffic wies ebenfalls Hebelspuren an der Fahrertür auf. Hier gelang es den Tätern offensichtlich nicht die Tür zu öffnen. An diesem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von circa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an dem Parkplatz gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Betzdorf oder der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei