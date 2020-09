Veröffentlicht am 22. September 2020 von wwa

NEUWIED – Deichvorgelände in Neuwied gefällt nicht jedem – Für viele Mitbürger ist das Deichvorgelände seit langer Zeit ein Ärgernis. Es wird seit Jahren gebaut, gebuddelt oder liegt still vor sich hin. Einige wenige Ziele des Umbaus sind fertig, wie die Treppenstufen vor der Deichkrone und die Anlage vor dem Biergarten. Letztere aber sorgt gleichzeitig für Unmut einiger Spaziergänger auf dem Weg zum Schlosspark. Der Bodenbelag aus Pflastersteinen mit mehr oder weniger tiefen Rillen ist nicht gerade Fahrrad, Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator freundlich. Am Sonntag früh ist der Biergarten noch geschlossen. Unterwegs eine unsicher gehende alte Dame aus einer der vielen Seniorenresidenzen in der Stadt. Mit Rollator bleibt sie zum wiederholten Male hängen und kehrt dann um ohne wie geplant in den Schlosspark zu gehen. Das Schild „Fahrradfahrer absteigen“ haben die drei älteren Herren mit ihren Tourenrädern wohl gesehen, steigen aber nicht ab. Eine junge Frau mit zwei Hunden an der Leine bringt sich gerade noch in Sicherheit. Eine Kollision hätte für die kleinen weißen Spitze oder auch den älteren Radfahrer übel ausgehen können. Was sich die Planer gedacht haben, als sie Biergarten, Radweg und Fußweg geplant haben sorgt für Kopfschütteln. Wenn man dann mal einen Sitzplatz mit Rheinansicht im Biergarten eingenommen hat, mag das ja gut sein. Aber was ist mit denen, die zur Gruppe der Beeinträchtigten gehören, Kinderwagen schieben oder im Rollstuhl geschoben werden. Da machen große Pflastersteine, auch wenn sie gut aussehen nicht wirklich Freude. (mabe) Fotos: Marlies Becker