Veröffentlicht am 22. September 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der L 278 in Höhe Giebelhardt – Am Freitagmorgen, 18. September 2020, gegen 08:20 Uhr, befuhr ein 22jähriger Fahrzeugführer mit seinem Seat Ibiza die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Morsbach. In einer leichten Linkskurve in Höhe Giegelhardt platzte der linke Vorderreifen. Der 22jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Schutzplanke. Am PKW entstand circa 4.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei