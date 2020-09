Veröffentlicht am 22. September 2020 von wwa

WISSEN – Diebstahl eines hinteren Kennzeichenschildes in Wissen – Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstag auf Freitag, 17. auf 18. September 2020, in der Zeit zwischen 21:00 und 07:30 Uhr, an einem grünen Seat Ibiza das hintere amtliche Kennzeichen AK-MI 93. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei