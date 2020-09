Veröffentlicht am 21. September 2020 von wwa

KLEINMAISCHEID – Verkehrsunfall auf der B 413 – Motorradfahrer verletzt – Am Samstagnachmittag, 19. September 2020, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der B 413, der Hauptstraße in Kleinmaischeid, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Nach dem Ermittlungsstand der Polizei hat der 44jährige Kradfahrer den bevorrechtigten PKW übersehen, ist mit ihm kollidiert, kam zu Fall und verletzte sich. Der Kradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Quelle: Polizei