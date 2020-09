Veröffentlicht am 21. September 2020 von wwa

ETZBACH – Großer Lebensbaum steht in Etzbach in Flammen – Am Sonntagnachmittag, 20. September 2020, wurde der Leitstelle in Montabaur gegen 16.00 Uhr ein brennender Lebensbaum gemeldet. Die Brandstelle befand sich in der Donnenstraße in der Ortslage von Etzbach. Die Freiwillige Feuerwehr Hamm/Sieg wurde daraufhin alarmiert und rückte mit drei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Die Rauchwolke war schon auf der Anfahrt nach Etzbach erkennbar. Als die Wehrleute in der Donnenstraße eintrafen, hatten Anwohner schon Löschmaßnahmen eingeleitet. Mit einem Strahlrohr konnten die Feuerwehrmänner die letzten Glutnester ablöschen. Danach wurde mit der Wärmebildkamera eine Kontrolle durchgeführt. Nachdem keine Glutnester mehr aufgespürt wurden, war der Einsatz beendet. Die Hammer Wehr war mit drei Fahrzeugen und neun Personen im Einsatz. Zur Brandursache ist nichts bekannt. (am) Foto: Feuerwehr Hamm/Sieg