Veröffentlicht am 21. September 2020 von wwa

STECKENSTEIN – Küchenbrand in Steckenstein – Die Freiwillige Feuerwehr Wissen wurde am späten Samstagnachmittag, 19. September 2020, zu einem Einsatz nach Steckenstein gerufen. Gemeldet worden war ein Küchenbrand in der Knappenstraße. Vor Ort stellte sich die Lage aber glücklicherweise als recht undramatisch dar. Offenbar hatte eine Küchenrolle Feuer gefangen und dabei natürlich auch Rauch entwickelt. Jetzt wurde wieder deutlich, dass Rauchmelder von großer Bedeutung sind. Denn aufgrund des Warnsignals wurden die Bewohner sofort hellhörig und verließen das Haus.

Die Feuerwehr konnte ihre Tätigkeit auf eine Inspektion der Örtlichkeit und das Hinausblasen des Qualms mit ihrem transportablen Entlüfter beschränken. Nach dem Einsatzende hatte Wehrführer David Musall noch ein Wort des Lobes für die Anwohner parat: „Man hat uns beispielhaft an den Einsatzort herangeführt“. Im Einsatz waren 40 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen, dazu die Polizei. Zusätzlich hatte man die Betzdorfer Drehleiter angefordert.