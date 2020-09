Veröffentlicht am 20. September 2020 von wwa

NIEDERROSSBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 35 bei Niederroßbach – Motorradfahrer schwer verletzt – Am Sonntag, 20. September 2020, gegen 15.40 Uhr befuhr ein 55jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Rennerod mit seinem Motorrad die K 35 von Niederroßbach nach Oberroßbach. Ausgangs einer Linkskurve kam der Motorradfahrer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts auf die Fahrbahnbankette, fuhr die Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand Sachschaden. Quelle: Polizei