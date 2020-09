Veröffentlicht am 20. September 2020 von wwa

MÜSCHENBACH – Trunkenheit im Straßenverkehr in Müschenbach – Im Zuge der Streifentätigkeit wurde ein 40jähriger PKW-Fahrer am Samstag, 19. September 2020, gegen 01:20 Uhr, in Müschenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alcotest bestätigte diesen Verdacht. Dem PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Quelle: Polizei