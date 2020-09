Veröffentlicht am 20. September 2020 von wwa

RENGSDORF – Schulwegkontrollen der Polizei in Rengsdorf – Am Mittwochmorgen. 16. September 2020, wurden Verkehrskontrollen zur Überwachung der Sicherheit der Schulwege in Rengsdorf durchgeführt.

Es wurden insgesamt 38 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden mehrere Kinder festgestellt, die im PKW mit mangelhafter oder gar keiner Sicherung befördert wurden. Darüber hinaus hatten mehrere Elternteile selber keine Gurte während der Fahrt angelegt und kamen somit ihrer Vorbildfunktion nicht nach.

Insgesamt, so die Polizei, stießen die Kontrollen beim Großteil der Eltern sowie den Lehrkräften auf positive Resonanz. Quelle: Polizei