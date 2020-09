Veröffentlicht am 19. September 2020 von wwa

NAUROTH – Heckenbrand in der Ortslage Nauroth – Am Donnerstagabend, 17. September 2020, gegen 18:15 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle in Montabaur der Brand einer Hecke im Ortsbereich Nauroth gemeldet. Ein Anwohner hatte durch unsachgemäßen Umgang mit Werkzeugen eine Thuja-Hecke in Brand gesetzt. Eine Löschgruppe der Feuerwehr Elkenroth/Nauroth hatte den Brand schnell abgelöscht. Quelle: Polizei