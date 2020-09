Veröffentlicht am 20. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – BAD EMS – Landtagswahl 2021: Alle Infos online – Zur Landtagswahl am 14. März 2021 hat der Landeswahlleiter den Internetauftritt www.wahlen.rlp.de aktualisiert. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. So erhalten die Wahlvorschlagsträger, Parteien oder mitgliedschaftlich-organisierten Wählervereinigungen, wichtige Hinweise zur Aufstellung und Einreichung der Wahlkreisvorschläge sowie der Landes- oder Bezirkslisten. Die für eine Kandidatur erforderlichen Formulare und Vordrucke sind im Internetangebot abrufbar, ebenso die einzuhaltenden Fristen.

Die Stimmberechtigten können sich einen Überblick über das Wahlsystem verschaffen. Für die Wahl wichtige Begriffe werden in einem „ABC des Wahlrechts“ erläutert, häufig auftretende Fragen beantwortet. Zudem gibt es Ergebnisse und Analysen zurückliegender Landtagswahlen. Auch die insgesamt 52 Landtagswahlkreise werden vorgestellt. Im Kreis Altenkirchen gibt es zwei Wahlkreise: Der Wahlkreis 1 umfasst die Alt-Verbandsgemeinde (VG) Betzdorf, die VGs Kirchen und Daaden-Herdorf sowie die VG Rennerod im Westerwaldkreis. Den Wahlkreis 2 bilden die Alt-VG Gebhardshain, die VGs Wissen, Hamm und Altenkirchen-Flammersfeld. Schließlich werden die unterschiedlichen Stimmabgabemöglichkeiten dargestellt, auch mit Blick auf die Briefwahl.

Zum Internetangebot der rheinland-pfälzischen Landtagswahl 2021: www.wahlen.rlp.de/de/ltw/

Foto: Am 14. März 2021 wird der neue Landtag von Rheinland-Pfalz gewählt. (Foto: Landtag Rheinland-Pfalz/Torsten Silz)