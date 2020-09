Veröffentlicht am 18. September 2020 von wwa

ROTT – Brand einer größeren Waldfläche an der L 272 bei Rott – Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei Altenkirchen brannte in einem Waldstück in der Gemarkung Rott eine größere Waldfläche. Das Feuer hatte bereits eine Fläche von circa 5.000 Quadratmeter zerstört. Die eingesetzten Feuerwehren konnten eine Ausdehnung des Brandes und einen größeren Schaden rechtzeitig verhindern. Bi in die Abendstunden wurden noch vereinzelte Glutnester kontrolliert abgelöscht. Vor Ort waren die Feuerwehren Asbach, Flammersfeld, Oberlahr, Altenkirchen und Weyerbusch, sowie Kräfte des DRK und Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eingesetzt. Quelle: Polizei