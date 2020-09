Veröffentlicht am 20. September 2020 von wwa

NEUWIED – REGION – Spaziergang auf römischer Grenzlinie mit einem Limes-Cicerone – Weit in der Geschichte zurück reisen die Teilnehmer am Sonntag, 27. September, um 15 Uhr bei der Cicerones-Führung im Neuwieder Stadtwald. Dabei wandeln die Besucher auf den ehemaligen römischen Grenzlinien, die im 1. bis zum 6. Jahrhundert nach Christi Geburt entstanden waren. Der Waldparkplatz am Heidegraben an der L 258 bei Anhausen ist Ausgangspunkt der circa 90-minütigen Wanderung auf leicht begehbaren und auch für Personen mit Handicap geeigneten Wegen. Der Parkplatz ist außerdem gut mit dem Linienbus erreichbar.

Die Führung kostet Erwachsene fünf Euro und Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren drei Euro. Wie im Moment für alle städtischen Führungen geltend ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, und Anmeldung bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, Telefon 02631 802 5555; E-Mail tourist-information@neuwied.de. Einen Überblick über alle Führungen gibt es im Internet unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html