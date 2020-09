Veröffentlicht am 19. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Baldauf im Gespräch mit Kulturschaffenden – Keine Jobs, kein Einkommen, keine Perspektive – die Kultur in Deutschland leidet mit am stärksten unter den Maßnahmen zum Schutz gegen Corona. Aber wie soll die Kulturbranche, die zu einem Großteil aus Freiberuflern/innen und Kleinunternehmer/innen besteht, diese ungewisse Zeit überstehen?

Um sich genauer zu informieren trafen sich der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf und die Landtagsabgeordnete Jessica Weller mit Vertretern aus der Kulturbranche.

„Das Verbot von Großveranstaltungen trifft uns alle“, so die beteiligten Gesprächspartner. „Es war aber eine nachvollziehbare und logische Konsequenz in dieser Pandemie. Denn Gesundheit soll und muss an erster Stelle stehen.“ Doch wie soll es weiter gehen? Bis Ende des Jahres sind Veranstaltungen nur unter massiven Auflagen und in kleinerem Kreis möglich. „Das rettet uns nicht! – Die Menschen sind verunsichert und zögerlich was den Besuch von Veranstaltungen angeht.“

Viele Künstler haben seit Monaten kein Einkommen und die angebotenen Hilfsmaßnahmen sind völlig unzureichend. Das Geld aus den Hilfspaketen darf nur für die Betriebskosten verwendet werden – der Lebensunterhalt muss selbst finanziert werden – wie soll das gehen?

„Der kulturelle Bereich ging als erster in die Krise und als letzter wieder raus“ so der O-Ton aller Beteiligten. „Wir brauchen dringend unbürokratische Hilfe!“ Welche Wertschätzung hat die Kultur in Deutschland? Hat sie überhaupt eine Lobby?

Betrachtet wurde aber auch die Sicht aus der anderen Perspektive. Was ist mit den Menschen, die vielleicht ihre Arbeit und damit ihre Lebensgrundlage verloren haben, die seit Monaten in Kurzarbeit sind oder die nicht mehr wissen, wie sie zwischen Homeschooling und Homeoffice klarkommen sollen und denen jegliches Freizeitangebot und jegliche Zerstreuung fehlt, das schlägt auf die Psyche und zur Gesundheit gehört nicht nur der Körper, sondern auch der Geist.

Baldauf und Weller versprachen, sich weiterhin für die Kulturschaffenden einzusetzen und als nächsten Schritt eine betriebskostenunabhängige „Überbrückungshilfe“ für Solo-Selbstständige in den Nachtragshaushalt des Landes einzubringen. Das Frühstück mit den Kulturschaffenden war der erste Programmpunkt der Sommertour von Christian Baldauf im Wahlkreis von Jessica Weller.