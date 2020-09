Veröffentlicht am 19. September 2020 von wwa

PUDERBACH – KSC Puderbach – Die Nr. 1 in Rheinland-Pfalz – Größter Verein im Kinder- und Jugendbereich – Nach der letzten Mitgliederstatistik ist die Nachwuchs Karate Abteilung die größte in Rheinland-Pfalz. – Auch wenn aufgrund von Corona sportliche Erfolge auf der Wettkampfmatte nur Online stattfinden, mit beachtlichen internationalen Erfolgen für das KSC Karate Team, ist die Karate Nachwuchs Abteilung des KSC jetzt die größte in Rheinland-Pfalz.

Auf alle Mitglieder (incl. Erwachsene) ist das KSC Karate Team das drittgrößte im Land, nach Frankenthal und Trier. Dazu waren drei Sportler des KSC Karate Team im letzten Jahr Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und auf Europa und Weltmeisterschaften gestartet. Ebenso ein Spitzenwert.

Wer Interesse an Karate hat, kann jederzeit an einem Probetraining Teilnehmen. Die Jüngsten sind zwei Jahre alt, die älteren haben zum Teil mit über 60 Jahren erst angefangen. Es ist also nie zu Spät anzufangen. Infos und Anmeldungen unter: 02684-956000