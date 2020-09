Veröffentlicht am 19. September 2020 von wwa

LINZ – NEUWIED – PUDERBACH – Heimat Shoppen – Gelungene Aktion in Neuwied, Linz und Puderbach – Am 11. und 12. September 2020 hieß es in vielen Regionen Deutschlands „Heimat shoppen“, darunter auch im Landkreis Neuwied – „Heimat shoppen bedeutet einkaufen bei Nachbarn und Freunden, sichert Arbeit und Ausbildung, macht die Gemeinde lebenswert und stärkt unsere Gemeinschaft“, erklärte Kristina Kutting, IHK-Regionalberaterin, beim Rundgang mit Vertretern des jeweilig örtlichen Gewerbevereins und Vertretern der Politik. Die IHK Koblenz unterstützt die Aktionstage mit aktiver Öffentlichkeitsarbeit und stellt kostenfreie Werbematerialien zur Verfügung.

Auch der Gewerbeverein Region Puderbach e.V. und die Linzer Werbegemeinschaft e.V. haben sich einiges für ihre Kunden einfallen lassen. Aktionstüten mit Werbegeschenken, Leckereien, Gutscheinen, Flyern und Prospekten wurden durch die teilnehmenden Unternehmen verteilt. Die Ortsbürgermeister und die Werbegemeinschaften arbeiteten hier Hand in Hand zusammen.

Gemeinsam mit den IHK-Vertreterinnen Kristina Kutting und Natalja Bayer erkundeten Sven Lefkowitz (MdL, SPD), Bürgermeister Volker Mendel, Ortsbürgermeister Manfred Pees, sowie der neue 1. Vorsitzende des Gewerbevereins Puderbach Herward Geimer, Tom Kleinmann (FDP) die Geschäfte vor Ort.

Auch nach Linz lud die IHK in Zusammenarbeit mit der Linzer Werbegemeinschaft e.V. zum Rundgang durch die Geschäfte ein. „Heimat Shoppen veranlasst uns jedes Jahr, unsere Situation zu überdenken und unser Tun zu hinterfragen“, stellt der 1. Vorsitzende der Linzer Werbegemeinschaft e.V., Didi Pörzgen, fest. Für die anwesenden Vertreter aus Wirtschaft und Politik war es ein interessanter Austausch über die Herausforderungen für den Handel, insbesondere durch die Corona-Krise.

„Ich unterstütze die jährlichen Aktionstage der IHK „Heimat shoppen“ sehr gerne. Der örtliche Einzelhandel und die Dienstleister brauchen jedoch unsere Unterstützung das ganze Jahr über. Es ist wichtig, diese Tatsache mit „Heimat shoppen“ in den Fokus zu nehmen, denn regionale Wertschöpfungsketten müssen erhalten und ausgebaut werden. Dies belebt unsere Innenstädte, schafft Arbeitsplätze vor Ort und stärkt die Kommunen.“, so Ellen Demuth (MdL, CDU), die mit Citymanagerin der Stadt Linz Karin Wessel, dem ersten Beigeordneten der Stadt Linz Helmut Muthers und den Mitgliedern der Werbegemeinschaft Philipp Amberg und Ralf Kirschbaum an dem Rundgang der IHK teilnahm.

Alle Aktionen, die im Rahmen der diesjährigen Aktionstage stattfinden und weitere Informationen zur Kampagne sind auf www.ihk-koblenz.de/heimatshoppen abrufbar.