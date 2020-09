Veröffentlicht am 19. September 2020 von wwa

NEUWIED – Container schaffen zusätzliche Klassenräume in Grundschulen – Es war schon sportlich und ambitioniert, was das Immobilienmanagement der Stadt Neuwied mit Architektin Günsel Hübner-Afacan, dem zuständigen Dezernenten, Beigeordneter Ralf Seemann, und Amtsleiter Ralf Pastoors (von rechts) organisiert hatten. Ende Juni wurde beschlossen, die Geschwister-Scholl-Schule um zwei, die Maria-Gorretti und die Kunostein-Grundschule jeweils um einen Container zu erweitern, um Platz für weitere Klassen zu schaffen. Innerhalb von sechs Wochen wurden diese dann beauftragt und auch fast pünktlich zum Start des neuen Schuljahrs aufgebaut. Was nicht möglich gewesen wäre ohne die tatkräftige Unterstützung durch das Bauamt, das Schulamt und das Ordnungsamt.

Gemeinsam mit Schulleiterin Silke Keck schauten sich die Verantwortlichen nun stellvertretend für alle Schulen den Container in Engers an, denn gerade hier war ein kleiner Fauxpas passiert. Der neue Container, der an bereits zwei bestehende angebaut wurde, hatte die Eingangstür an der falschen Stelle. Kurzerhand wurde eine Öffnung ausgeschnitten und einfach eine Neue eingebaut. Die Kinder stört das überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie lieben ihren „Pavillion“ – von hier sind sie nämlich ganz schnell auf dem Schulhof. Zumindest für ein gutes weiteres Jahr wird das so bleiben. Dann sollten die Container hier in Engers mit der Fertigstellung des Anbaus jedoch Geschichte sein.