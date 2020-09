Veröffentlicht am 18. September 2020 von wwa

A K T U E L L – BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg – Leichtkraftradfahrer schwer verletzt – Am Freitagmittag, 18. September 2020, gegen 13:18 Uhr kam es in Bad Marienberg in der Nassauische Straße 13, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine unbekannte Person befuhr mit ihrem PKW die Nassauische Straße in Richtung Bergstraße. In Höhe der halbseitigen Fahrbahnverengung verstieß die Person gegen ihre Wartepflicht. Ein im Gegenverkehr fahrender Schulbus (Kleintransporter) musste daher abrupt abbremsen. Das dahinter befindliche Leichtkraftrad konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Schulbus auf. Der 16jährige Fahrer des Leichtkraftrades wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Ein in dem Schulbus sitzender Jugendlicher wurde durch Glassplitter leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Der PKW, der unerlaubt die Fahrbahnverengung passierte, entfernte sich von der Unfallstelle und wird hiermit gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Hachenburg zu melden. Weitere Personen (Zeugen) werden ebenfalls gebeten sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden. Quelle: Polizei