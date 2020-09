Veröffentlicht am 18. September 2020 von wwa

ALSDORF – Verkehrsunfallflucht in Alsdorf – Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr im Zeitraum Freitag bis Montag, 11. bis 14. September 2020, ein unbekannter Lkw-Fahrer die Straße „Im Sommer“ im innerörtlichen Bereich von Alsdorf (Sieg). In einer scharfen, unübersichtlichen Linkskurve (Engstelle) geriet der Fahrzeugführer mit dem linken Hinterreifen gegen die im Innenkurvenbereich befindliche Grundstückseinfriedung. Dabei wurden ein Maschendrahtzaun und die Befestigungspfosten auf einer Länge von sechs Metern beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Es entstand ein Fremdschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei