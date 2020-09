Veröffentlicht am 17. September 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Vier neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied – Am Donnerstag, 17. September 2020, wurden vier neue Fälle im Kreis Neuwied registriert. Nachdem auch ein Positivfall an der Römerwall-Schule in Rheinbrohl bekannt wurde, sind aktuell 120 Kontaktpersonen der Kategorie 1 ermittelt und in Quarantäne versetzt worden. Die Testungen erfolgen zeitnah.

In der Fieberambulanz Neuwied wurden heute 46 Personen getestet.

Die Positivfälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: