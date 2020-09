Veröffentlicht am 18. September 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrerin in Kirchen – Am Mittwochnachmittag, 16. September 2020, gegen 16:00 Uhr beabsichtigte ein 54jähriger Fahrzeugführer das Tankstellengelände in der Jungenthaler Straße in Kirchen, Ortsteil Wehbach, zu verlassen. Dabei missachtete er die Vorfahrtberechtigung einer 50jährigen Fahrradfahrerin, die mit ihrem Pedelec von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in deren Folge die Radfahrerin stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 600 Euro. Quelle: Polizei