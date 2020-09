Veröffentlicht am 17. September 2020 von wwa

HERDORF – Schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer in Herdorf – Motorradfahrer schwer verletzt – Am Mittwochnachmittag, 16. September 2020, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 70jähriger Fahrer mit seinem Leichtkraftrad die Schneiderstraße im innerstädtischen Bereich von Herdorf. An der Einmündung „Zur Stahlert“ missachtete ein 50jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrtberechtigung des Kradfahrers. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr kam es zur Kollision mit dem Zweiradfahrer, der stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sachschäden an beiden Fahrzeugen von insgesamt circa 3.500 Euro.