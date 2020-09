Veröffentlicht am 18. September 2020 von wwa

OBERBIEBER – Das Freibad bleibt weiter ein Biergarten – Wegen dem hohen Anklang, den die Umwandlung des Freibad-Geländes im Oberbieberer Aubachtal gefunden hat, hat man im Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) eine neue Entscheidung getroffen: „Nachdem nun feststeht, dass das Freibad in dieser Saison nicht geöffnet wird, und nach der überwältigenden Resonanz am Pfingstwochenende und danach hat der Vorstand nun beschlossen, den Biergarten weiter zu öffnen“, erklärt der Betreiber-Verein. Unter der Internet-Adresse kann man nun also auch in den nächsten Monaten das idyllische Tal genießen und den besonderen Vorteil der großen Fläche zu Unterhaltungen nutzen – „Ein Vorteil, den man woanders so nicht hat“, wie mancher der bisherigen Gäste erfreut rückmeldete. Informationen und die notwendige Reservierung sind über die Internet-Adresse www.h-v-o.eu/reservierung—registrierung.html möglich.