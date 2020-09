Veröffentlicht am 18. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein neuer Vortragsabend aus dem Bildungsprogramm des Haus Felsenkeller steht bevor – „Die Diktatur der Konzerne“. Am 08. Oktober wird von 20:00 bis 22:00 Uhr eine Buchvorstellung in einen informativen Vortrag in eine angeregte Diskussion münden.

Wie globale Unternehmen auch regionales Wirtschaften und die Demokratie zerstören – Diese Frage ist nicht neu: Wie viel Einfluss nimmt die Wirtschaft auf die Politik auch im demokratischen Staat? Ist das Gemeinwohl Leitfaden von Regierungshandeln oder setzen dort nicht doch eher Lobbyisten die ökonomischen Interessen ihrer Auftraggeber durch? Ob Arbeitsmarkt-, Steuer-, Sozial- oder Umweltpolitik: Noch jedes Mal scheint die Richtung vor allem bestimmt zu werden von Einwänden wie „Darf den Wirtschaftsstandort nicht schwächen“, „Es darf die Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährden.“, „Es darf das Wachstum nicht bremsen.“ Thilo Bode (Diplom-Volkswirt, langjähriger Geschäftsführer bei Greenpeace und Gründer der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch) sieht die Sache noch kritischer. 2018 veröffentlichte er ein Buch unter dem Titel „Die Diktatur der Konzerne“. Darin analysiert er, wie die heute global agierenden Großunternehmen Politiker und Regierungen im Interesse des Shareholder Value systematisch beeinflussen, unter Druck setzen, vereinnahmen, sich geradezu dienstbar machen. Simpler Lobbyismus war gestern, erklärt Bode. Die Macht der globalen Konzerne habe vielmehr einen Systemcharakter angenommen, der dem Gemeinwohl schadet und die Demokratie bedroht. Journalist Andreas Pecht stellt an diesem Abend Bodes Buch vor, beleuchtet dessen Beweisführung und Argumente, ergänzt sie mit eigenen Erwägungen – um schließlich zur Frage zu kommen: Lässt sich die Macht der Konzerne noch einhegen, womöglich brechen? Alle Interessenten sind eingeladen. Der Kostenbeitrag beträgt 5 €.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.