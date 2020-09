RHEINLAND-PFALZ – Feuerwehr-Tour durchs Land überrascht positiv

Veröffentlicht am 17. September 2020 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Zwischenbilanz begeistert Anbieter: Feuerwehr-Tour durchs Land überrascht positiv – Seit dem 22. August ist der Landesfeuerwehrverband (LFV) Rheinland-Pfalz mit seiner 12-Wochen-Tour im Land unterwegs. Ziel ist, Feuerwehren den Kontakt mit den Menschen bei sich vor Ort zu erleichtern und für Nachwuchs zu werben. Mit einem auffällig gestalteten Feuerwehrfahrzeug und viel Informationsmaterial sowie Personal ermöglichen sie an 36 Orten, was die ehrenamtlichen Wehrleute oft nicht alleine stemmen können: unter der Woche in der Fußgängerzone, auf dem Marktplatz oder auf einem Supermarkt-Parkplatz gemeinsam mit örtlichen Wehrleuten bereit stehen, um mit den Menschen über die Feuerwehr zu sprechen. Bürgerinnen und Bürger sollen Informationen aus erster Hand bekommen und Fragen stellen können, die sie sonst nicht so ohne Hürden stellen könnten.

Dazu zieht der LFV eine überraschte Zwischenbilanz: „Zum einen hat uns die große Nachfrage bei den Feuerwehren auf unser Angebot positiv überrascht: Die zwölf Wochen mussten wir verlängern, haben etliche Tage hinzugenommen“, so LFV-Präsident Frank Hachemer. Aber auch die Resonanz vor Ort überwältigt: „Eigentlich hatten wir geglaubt, eher allgemein auf die Feuerwehr und ihre Anliegen hinweisen zu können. Wir wollten überhaupt erst einmal Aufmerksamkeit für die je örtliche Feuerwehr bei denjenigen schaffen, die diese meist eher als ferne Notfall-Einrichtung wahrnehmen. Aber jetzt melden uns die Feuerwehren immer wieder ausgefüllte Beitrittsanträge für aktive und unterstützende Mitgliedschaft. An mindestens einem Ort soll jetzt eine neue Bambini-Feuerwehr als Vorbereitungsgruppe der Kleinsten für die Jugendfeuerwehr starten. Das ist schon jetzt deutlich mehr, als wir erwartet hatten!“, so der Präsident.

Ein Ende sieht er jedoch bei weitem nicht: „Letztlich ist die gesamte Aktion nur ein Schritt von vielen, die noch folgen müssen. Wir müssen den Menschen vor Augen führen, dass sie selbst mithelfen müssen, wenn sie in Zukunft noch eine funktionierende Feuerwehr vorfinden wollen. Die Feuerwehr ist kein ferner Service, sondern eine Bürgerbewegung! Jede und jeder sollte erwägen, ob es nicht interessant und gut sein kann, selbst in die Feuerwehr einzusteigen.“

E-Mail-Adresse für Tourrückfragen: Tour2020@lfv-rlp.de

Die Daten vor Ort:

17.09.2020 56335 Neuhäusel, Rewe-Markt

21.09.2020 56154 Boppard, Marktplatz

22.09.2020 56323 Waldesch, Dorfplatz

23.09.2020 55130 Mainz-Weisenau, EDEKA-Markt

24.09.2020 55128 Mainz-Bretzenheim, EDEKA-Markt

28.08.2020 66849 Landstuhl, Stadthalle

29.09.2020 66851 Oberanrbach, Dorfplatz

30.09.2020 67714 Waldfischbach-Burgalben

05.10.2020 56329 St. Goar, Rheinbalkon

06.10.2020 67346 Speyer

07.10.2020 76870 Kandel, SBK

10.10.2020 55497 Ellern, Feuerwehr-Gerätehaus

12.10.2020 55543 Bad Kreuznach, Kornmarkt

13.10.2020 67806 Rockenhausen, EDEKA-Markt

14.10.2020 67307 Göllheim, Wasgau Markt

15.10.2020 67227 Frankenthal, Rathausplatz

19.10.2020 56743 Mendig, Rewe-Markt

20.10.2020 55430 Urbar/Oberwesel, Kindergarten

21.10.2020 67550 Worms, SFV Worms

22.10.2020 76756 Bellheim

26.10.2020 56427 Siershahn, Dorfmitte

27.10.2020 57548 Kirchen/Sieg

28.10.2020 57610 Altenkirchen

29.10.2020 53572 Unkel, Vorteil Center

02.11.2020 55494 Rheinböllen, Netto oder Wasgau

03.11.2020 55765 55765 Birkenfeld, EDEKA-Markt

04.11.2020 55768 Hoppstädten-Weiersbach, EDEKA-Markt

05.11.2020 66869 Kusel

09.11.2020 53498 Bad Breisig, Aldi/Rossmann

10.11.2020 55481 Kirchberg, Feuerwehr-Gerätehaus

11.11.2020 56288 Kastellaun, EDEKA-Markt

12.11.2020 56368 Katzenelnbogen, Rewe-Markt

16.11.2020 56814 Ernst (Mosel), EDEKA-Markt

17.11.2020 67590 Monsheim, EDEKA-Markt

18.11.2020 67550 Worms, EDEKA-Markt

Foto: Mit der 12-Wochen-Tour informiert die Feuerwehr die Menschen ihrer Umgebung und wirbt um Nachwuchs. Foto: LFV