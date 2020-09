Veröffentlicht am 16. September 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Betriebszeiten Teststationen und Reproduktions­zahl zu Corona-Infektionen – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 9.896 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 247 Todesfälle und 8.753 genesene Fälle. 896 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 337 3 287 5 Altenkirchen 230 11 192 8 Alzey-Worms 346 11 311 10 Bad Dürkheim 364 12 336 6 Bad Kreuznach 307 7 258 4 Bernkastel-Wittlich 242 2 230 6 Birkenfeld 121 3 114 2 Bitburg-Prüm 299 5 276 7 Cochem-Zell 160 1 151 10 Donnersbergkreis 171 6 150 9 Germersheim 332 6 276 25 Kaiserslautern 191 1 165 4 Kusel 130 1 126 4 Mainz-Bingen 571 25 505 9 Mayen-Koblenz 422 16 391 1 Neuwied 362 5 298 10 Rhein-Hunsrück 215 6 196 7 Rhein-Lahn-Kreis 196 6 182 0 Rhein-Pfalz-Kreis 362 5 325 6 Südliche Weinstr. 185 4 171 4 Südwestpfalz 148 3 137 5 Trier-Saarburg 374 10 324 8 Vulkaneifel 142 5 128 2 Westerwaldkreis 526 22 453 16 Stadt Frankenthal 80 2 65 19 Kaiserslautern 285 6 251 11 Koblenz 335 18 306 7 Landau i.d.Pfalz 77 2 67 6 Ludwigshafen 575 2 503 13 Mainz 928 28 792 27 Neustadt Weinst. 142 2 136 6 Pirmasens 43 0 41 0 Speyer 152 1 140 14 Trier 190 1 166 8 Worms 301 8 258 34 Zweibrücken 55 1 46 12

Betriebszeiten Teststationen:

Das Angebot der vier Teststationen des Landes Rheinland-Pfalz richtet sich aufgrund einer geänderten Verordnung des Bundes ausschließlich an Einreisende aus Risikogebieten. Diese regelt, dass ab dem 15. September für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten keine Möglichkeit mehr zur kostenlosen Testung besteht.

Einreisende aus Risikogebieten können sich weiterhin an den Teststationen des Landes in Grenznähe zu Luxemburg, Belgien und Frankreich an den Wochenenden jeweils von 10 bis 18 Uhr kostenlos testen lassen. Die Betriebszeiten der Teststation am Flughafen Hahn richten sich nach dem Flugplan. Bis zum Erhalt des Testergebnisses sind die Einreisenden dazu verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben. Diese Regelung gilt voraussichtlich bis zum 30. September 2020.

Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 1,01 angegeben. Die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 1,00. Die Reproduktionszahl beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden. Ein Wert von 1 zeigt an, dass – im Durchschnitt – jede betroffene Person eine weitere ansteckt.