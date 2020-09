Veröffentlicht am 17. September 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – echtenaturtalente.de: Ausbildungsplatzsuche für den Westerwald ist integriert – Meta-Suchmaschine erleichtert Suche in über 35 Ausbildungsportalen – „Finde dein Talent in der Natur“: Unter diesem Slogan informiert die Webseite www.echtenaturtalente.de Jugendliche über ihre Ausbildungsmöglichkeiten in der Region. Mit der Integration einer Ausbildungsplatzsuche wurde das Portal um einen weiteren Baustein erweitert. Dabei hat man auf den Aufbau einer eigenen Ausbildungsplatzbörse verzichtet und bedient sich einer so genannten Metasuchmaschine, die wiederum knapp 40 Jobportale durchsucht und die Ergebnisse ausweist. Das Besondere dabei ist, dass nur Ausbildungsberufe angezeigt werden, die der Postleitzahl nach dem Westerwald zugeordnet sind.

„Wir haben bewusst auf den Aufbau einer eigenen Ausbildungsbörse verzichtet, da der Markt bereits eine Lösung bietet und wir mit der Eingrenzung der Suchergebnisse auf den Westerwald faktisch genau das haben, was wir uns vorgestellt haben. Die Trefferanzahl ist beachtlich. Beim Suchbegriff ‚Bäcker‘ sind es 23 Lehrstellen, die angeboten werden. Beim ‚Schlosser‘ sind es 40“, so Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen.

Die Wirtschaftsförderung rückt mit der Webseite „Echte Naturtalente“, die mit Social-Media-Kanälen verknüpft ist, die Region Westerwald als attraktiven Lebensort mit einer Vielzahl von beruflichen Möglichkeiten in den Fokus.

Arbeitgeber aller Branchen haben die Möglichkeit, sich auf der Seite vorzustellen. Interessierte Unternehmen können sich mit Projektleiterin Naomi Becker per E-Mail unter naomi.becker@kreis-ak.de in Verbindung setzen.

Foto: Mit der Integration einer Ausbildungsplatzsuche wurde das Portal www.echtenaturtalente.de um einen weiteren Baustein erweitert. (Foto: Wirtschaftsförderung Kreis AK)