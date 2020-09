Veröffentlicht am 16. September 2020 von wwa

HOF – Brand in einer Firma im Gewerbepark West in Hof – Am Mittwochmittag, 16. September 2020, kam es gegen 13:00 Uhr, in einer Firma im Gewerbepark West zu einem Brand. Ein 30jähriger Mitarbeiter wollte einen Heißluftfön als Retoureartikel kontrollieren. Dieser wurde dabei heiß und explodierte. Dadurch verletzte er sich oberflächlich am Unterarm. Durch die Explosion entstand ein Brand im Büroraum. Ein Übergreifen auf das weitere Firmengebäude wurde von der Feuerwehr verhindert. Es waren 28 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Quelle: Polizei