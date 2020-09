Veröffentlicht am 17. September 2020 von wwa

BETZDORF – IGS Betzdorf-Kirchen ist jetzt barrierefrei – Neue Aufzugsanlage in Betrieb genommen – Mit dem Schulbeginn nach den Sommerferien konnte die Integrierte Gesamtschule (IGS) Betzdorf-Kirchen den in den letzten Monaten eingebauten Aufzug zur barrierefreien Erschließung des Gebäudes in Betrieb nehmen. Die Bauarbeiten für die Aufzugsanlage, die vier Stockwerke erreicht, hatten im April begonnen.

Der Erste Kreisbeigeordnete Tobias Gerhardus als für die Schulen zuständiger Geschäftsbereichsleiter der Kreisverwaltung, Referatsleiter Oliver Weber vom Gebäudemanagement und Julian Schröder vom Schulreferat nutzten die Inbetriebnahme zu einem Besuch an der IGS. Mit dem Einbau des Aufzuges endet eine längere Bauphase an der Schule, denn bereits seit Herbst 2019 waren vier naturwissenschaftliche Unterrichtsräume und zwei Vorbereitungsräume umgebaut und modernisiert worden. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen liegen bei rund 900.000 Euro.

Gerhardus dankte Schulleiterin Betty Berg-Bronnert und ihrem Team dafür, dass man während der Bauzeit, die eine oder andere Einschränkung in Kauf nehmen musste. Ein besonderer Dank ging an Hausmeister Andreas Wirth, der die gesamte Baumaßnahme mit großem Engagement und zeitlichen Einsatz begleitet habe, so die Vertreter der Kreisverwaltung.

Foto: Nahmen den neuen Aufzug an der IGS Betzdorf-Kirchen unter die Lupe: (von links) Erster Kreisbeigeordneter Tobias Gerhardus, Schulleiterin Betty Berg-Bronnert, Julian Schröder vom Schulreferat und die stellvertretende Schulleiterin Simone Löcherbach. (Foto: Kreisverwaltung)