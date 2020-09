Veröffentlicht am 20. September 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Der Kreistag berät erneut im Forum des Westerwald-Gymnasiums – Am Montag, 21. September, findet die 7. Sitzung des Altenkirchener Kreistages in der laufenden Wahlperiode statt. Um die pandemiebedingten Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, findet die Sitzung nicht im Kreishaus, sondern erneut im Forum des Westerwald-Gymnasiums (Glockenspitze) statt. Beginn ist um 16 Uhr.

Neben Nachwahlen zu Ausschüssen steht im öffentlichen Teil die Neufassung der Satzung über die Durchführung von Sozialaufgaben im Landkreis Altenkirchen auf der Tagesordnung. Außerdem geht es um eine Änderung der Richtlinien zur Förderung des Sports im Landkreis. Zudem wird ein Antrag der Kreistagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen auf Einrichtung eines Runden Tisches zur Corona-Pandemie diskutiert. Informationen zu den einzelnen Themen gibt es im Rats- und Bürgerinformationssystem über die Webseite der Kreisverwaltung (www.kreis-ak.de).

Die pandemiebedingten Sicherheitsvorkehrungen sehen vor, dass zwischen den Sitzungsteilnehmern ein Abstand von mindestens 1,50 Meter einzuhalten ist. Von den Teilnehmern wird erwartet, dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird, die am Platz abgenommen werden kann. Für interessierte Zuhörer aus der Bevölkerung gibt es ausgewiesene Plätze.