PUDERBACH – Verpflichtungen und Beförderungen bei Feuerwehr VG Puderbach – Die Mitglieder der Feuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) Puderbach trafen sich in kleinem Kreis am Feuerwehrhaus in Puderbach, um Verpflichtungen, Ernennungen und Beförderungen gemeinsam mit Bürgermeister Volker Mendel und der Wehrleitung vorzunehmen.

Eine ganz besondere Bestellung konnte Bürgermeister Mendel vornehmen. Die Feuerwehr der VG Puderbach hat ab sofort eine Fachberaterin für Reptilien. Der Klimawandel mit seiner Erwärmung bringt schon mal Einsätze mit sich, die es bislang nicht gab. Vor einiger Zeit kam die Alarmierung in der es um eine Schlange ging. Es stellen sich ja dann vor Ort diverse Fragen, wie giftig oder ungiftig? Gehört das Tier in unsere Region wie zum Beispiel die Ringelnatter? So kam Wehrleiter Dirk Kuhl auf die Idee Michaela Elfert, die sich mit Reptilien gut auskennt, zu engagieren. Sie weiß sofort was zu tun ist und kann mit den Tieren sachgemäß umgehen.

Dirk Kuhl hob bei den Ernennungen hervor, dass Marvin Schmitgen aus dem eigenen Nachwuchs kommt und nun zum Feuerwehrmann ernannt wurde. Ein besonderer Dank ging auch an Hans-Joachim Schwanbeck, der Mann der ersten Stunde, der Kameraden auf den Fahrzeugen ausbildet und zur Fahrprüfung führt.

„Ihr seid ein Teil des Ehrenamtes und für das Engagement danke ich Euch, dass ihr Euch in Eurer Freizeit für das Wohl der Allgemeinheit einsetzt“, betont Volker Mendel.

Verpflichtungen: Philipp Oettgen FF Oberdreis, Eric Scherrer FF Puderbach

Ernennung Feuerwehrmann: Marvin Schmitgen FF Dernbach

Beförderung Oberfeuerwehrfrau: Silvia Bonn FF Raubach

Beförderung zum Löschmeister: Klaus Müller FF Oberdreis

Bestellungen (Übernahme Dienstgrad aus anderen Feuerwehren)

Hauptfeuerwehrmann: Eric Scherrer FF Puderbach

Bestellungen (Ausbildung Feuerwehrführerschein) Hans-Joachim Schwanbeck (Prüfungsberechtigter) FF Puderbach, Fabian Haag (Einweisungsberechtigter) FF Raubach

Bestellung (Fachberaterin Reptilien) Michaela Elfert Extern Foto: Feuerwehr VG Puderbach