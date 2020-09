Veröffentlicht am 16. September 2020 von wwa

ANDERNACH – Schwerer Verkehrsunfall in Andernach auf der Konrad-Adenauer-Allee – Am Dienstagnachmittag, 15. September 2020, gegen 17:25 Uhr kam es in der Konrad-Adenauer-Allee in Andernach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 79jähriger Pkw-Fahrer verlor vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte vier ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge, wurde nach links über die Gegenfahrbahn abgewiesen und kollidierte auf dem Gehweg mit einer Straßenlaterne. Der Pkw-Fahrer wurde nach erfolgter Erstversorgung umgehend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen und der Straßenlaterne entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei