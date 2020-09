Veröffentlicht am 15. September 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Ergebnisse zweiter Reihen­testung an rheinland-pfälzischen Schulen und Ergebnisse Teststationen – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 9.822 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 247 Todesfälle und 8.713 genesene Fälle. 862 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 336 3 281 5 Altenkirchen 230 11 192 10 Alzey-Worms 346 11 311 10 Bad Dürkheim 362 12 336 5 Bad Kreuznach 306 7 257 4 Bernkastel-Wittlich 240 2 229 5 Birkenfeld 121 3 113 2 Bitburg-Prüm 299 5 276 7 Cochem-Zell 160 1 150 10 Donnersbergkreis 169 6 150 11 Germersheim 309 6 275 8 Kaiserslautern 191 1 165 10 Kusel 130 1 126 4 Mainz-Bingen 571 25 504 12 Mayen-Koblenz 422 16 388 1 Neuwied 361 5 294 12 Rhein-Hunsrück 212 6 196 4 Rhein-Lahn-Kreis 196 6 181 0 Rhein-Pfalz-Kreis 362 5 325 8 Südliche Weinstr. 184 4 170 3 Südwestpfalz 148 3 136 5 Trier-Saarburg 373 10 323 8 Vulkaneifel 142 5 128 3 Westerwaldkreis 522 22 451 14 Stadt Frankenthal 79 2 65 16 Kaiserslautern 282 6 249 11 Koblenz 331 18 306 4 Landau i.d.Pfalz 76 2 67 4 Ludwigshafen 572 2 499 16 Mainz 922 28 787 27 Neustadt Weinst. 141 2 136 4 Pirmasens 43 0 41 0 Speyer 149 1 140 8 Trier 190 1 164 9 Worms 292 8 256 23 Zweibrücken 53 1 46 6

Keine Corona-Infektionen bei zweiter Reihentestung an rheinland-pfälzischen Schulen festgestellt

Die Ergebnisse der zweiten Reihentestung an 25 rheinland-pfälzischen Schulen liegen vor. Bei insgesamt 923 stichprobenartigen Tests ergaben sich keine Hinweise auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

Das Landesuntersuchungsamt analysierte insgesamt 655 Proben von Schülerinnen und Schülern der Klassen 1 bis 12 auf das Coronavirus. Hinzu kamen 268 Proben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter sowohl Lehrkräfte als auch nicht-pädagogisches Personal.

„Die Ergebnisse sind erfreulich. Insbesondere, da sie keinen Anhalt für eine unbemerkte Einschleppung des neuartigen Coronavirus durch die Rückkehr asymptomatisch infizierter Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte nach der Sommerpause an die Schulen ergeben“, so Gesundheits­ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Die Ergebnisse bestätigen damit auch die Teststrategie der Landesregierung zur anlassbezogenen Populationstestung.“

Ergebnisse Teststationen

An den Corona-Teststationen am Flughafen Hahn sowie im Grenzbereich zu Luxemburg, Frankreich und Belgien wurden seit Betriebsaufnahme am 6. bzw. 7. August 2020 bis zum letzten Wochenende insgesamt 35.551 Tests durchgeführt.

Darunter sind 176 positive Befunde auf eine Erkrankung mit SARS-CoV-2. Bei 140 der positiv getesteten Personen handelt es sich um Einreisende aus vom Robert Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebieten, 36 kamen aus Nicht-Risikogebieten.