ALTENKIRCHEN – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Altenkirchen – In der Nacht von Montag auf Dienstag, 14. auf 15. September 2020,09.2020, in der Zeit zwischen 18:30 und 07:45 Uhr wurde ein Transporter beschädigt, der in der Kumpstraße auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Firmengeländes geparkt war. An dem Fahrzeug wurden blaue Lackanhaftungen gesichert. Hinweise werden von der Polizei Altenkirchen entgegengenommen. Quelle: Polizei