Veröffentlicht am 15. September 2020 von wwa

DICKENDORF – Waldbrand an Steilhang in Dickendorf – Glücklich über die frühe Feststellung eines Waldbrandes waren die Einsatzkräfte der Verbandsgemeinde Feuerwehr Betzdorf-Gebhardshain am Dienstagmorgen, 15. September 2020, gegen 4:55 Uhr in Dickendorf. Ein aufmerksamer Bürger hatte Rauch und Flammen im Wald aufsteigen sehen.

Zunächst war der Löschzug aus Kausen zu einer unklaren Rauchentwicklung zwischen Dickendorf und Steinebach-Biesenstück alarmiert worden. Noch bevor das erste Fahrzeug ausgerückt war, wurde durch die Leitstelle eine Alarmstufenerhöhung durchgeführt. Mittlerweile auch war per weiterem Notruf ein offenes Feuer im Wald gemeldet worden.

An einem unwegsamen Hang im Bereich „Lindianseifen“, war das Feuer aus der Ortslage heraus für die Einsatzkräfte sichtbar. Das Feuer konnte durch den schnellen Einsatz der aus Kausen, Elkenroth, Betzdorf und Steinebach angerückten Kräfte auf circa 15 Quadratmeter Waldboden und Totholz beschränkt werden. Die Einsatzdauer hielt sich daher mit circa eineinhalb Stunden noch in Grenzen. (mab) Fotos: FFW Steinebach