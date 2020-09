Veröffentlicht am 17. September 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Saubere Sache – Plastikfreie Kosmetik: Workshop in Altenkirchen – Am Freitag, 25. September, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen den Workshop „Saubere Sachen – plastikfreie Kosmetik“ an. „Mikroplastik verschmutzt die Weltmeere. Aber im Kreis Altenkirchen gibt es gar kein Meer. Dann haben wir doch damit gar nichts zu tun, oder doch? Bei vielen kommerziellen Kosmetikprodukten ist Plastik kaum zu vermeiden. Dabei geht es sowohl um die Verpackung als auch um den Inhalt. Häufig ist darin Plastik – manchmal sichtbar in Form von kleinen Kügelchen, manchmal auch völlig versteckt, in flüssiger Form – enthalten. Kosmetik frei von Plastik ist aber nicht nur gut für die eigene Gesundheit, sie leistet damit auch einen Beitrag für die Umwelt“, so die Ankündigung der KVHS. Der Workshop bietet die Möglichkeit, direkt ein paar schöne Produkte zur Körperpflege herzustellen, mit denen man auch mikromüllmäßig „sauber“ bleibt. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro zuzüglich einer Materialumlage in Höhe von 2 Euro.

Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.