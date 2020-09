Veröffentlicht am 17. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausstellung im Historischen Quartier Altenkirchen endet – Die Ausstellung „Zeitreise – Vom Wiesental über den Dorn zur Post“ schließt am Sonntag, 20. September. An diesem Tag ist das Historische Quartier in der Marktstraße 31/33 von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Letztmalig können Bilddokumente aus rund 130 Jahren Altenkirchener Stadtgeschichte erlebt werden. Präsentiert werden u.a. Fotos vom Wiesental, der Gasanstalt an der Heimstraße, Kurhotel Felsenkeller, Jugendheim/Freizeitheim (Landjahrlager), Westerwaldheim (Reservelazarett im 1. Weltkrieg), Moto-Cross Rennen um den Bismarckturm, Koblenzer Straße und Bahnhofstraße, Postgebäude mit Arbeitslager (FAD, später RAD). Der Eintritt ist frei. Foto: Bushaltestelle am Bahnhof 1968