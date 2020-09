Veröffentlicht am 16. September 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Initiative „Ich bin dabei!“ So schöne Objekte, wie auf dem Bild zu sehen, werden in der „Kettenfabrik“ selbst hergestellt. Dabei hat die Gruppe jede Menge Spaß und lacht viel. Zweimal im Monat treffen sie sich und fädelt Ketten, Anhänger, Armbänder oder Ohrringe nach Anleitung. Die Perlen werden von den Teilnehmern ausgesucht und mitgebracht. Mit einfachen Ketten hat man begonnen und dann den Schwierigkeitsgrad langsam gesteigert. Die Werke werden von Freunden und Bekannten bewundert und die „Künstler“ tragen ihren Schmuck mit Stolz. Wenn Ihre Lust an diesem Hobby geweckt wurde, melden Sie sich bei der Kümmerin: Hafemeister, Tel. 02687/921533. Wegen Corona werden aktuell Kleingruppen gebildet, daher ist eine telefonische Anmeldung zwingend erforderlich.