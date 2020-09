Veröffentlicht am 14. September 2020 von wwa

MALBERG – Brand an einem Fahrzeug in Malberg – Am Sonntagabend, 13. September 2020, gegen 21:25 Uhr kam es zu einem Brand an einem Pkw in Malberg. Die Fahrerin bemerkte nach dem Abstellen ihres Fahrzeuges eine Rauchentwicklung im Motorraum. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand schnell ablöschen. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Quelle: Polizei – Foto: FFW Steinebach